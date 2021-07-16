Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında 81 ilde, 90 bin camide aynı anda sela okundu.
CAMİLERİN IŞIKLARI SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK
Öte yandan camilerin ışıklarının sabah namazına kadar açık kalacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başaramayacaksınız diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darp edilen müezzin o geceyi anlattı FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, “Camilerimizde selalarımızı verdik. 3-5 kişi geldiler ‘darbe olacak’ dediler. Biz de ‘bu darbe olmayacak’ diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımızı son damlasına kadar vermeye hazırız” dedi.