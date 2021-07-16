Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu “15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız” değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz’dan “kontrollü darbe” diye bahseden Kılıçdaroğlu, önceki gün de “Önümüzde iki 15 Temmuz var. Bir sarayın 15 Temmuz’u, bir de halkın 15 Temmuz’u... Halkın 15 Temmuz’unda darbeye direnen insanlar var. Sarayın 15 Temmuz’unda ise OHAL ilan edip milletin ensesinde boza pişirenler var” demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'AK Parti'ye oy vermek günah' fetvası AK Parti’ye oy verdikleri için daha önce öğretmenleri “Siz hoca falan değilsiniz”, çiftçileri de “İki elim yakanızda” diyerek hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de AK Parti’ye oy veren seçmenlerin günah işlediğini söyledi.