Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TBMM İnsan Hakları Komisyonunun, tutuklu ve hükümlülerle ilgili kurduğu alt komisyonun çalışmalarında, kendine bakamayacak durumda olan mahkûmların cezaları bitmesine rağmen, hapisten çıkmak istemedikleri tespit edildi. Alt komisyon başkanı AK Parti Afyon Milletvekilli İbrahim Yurdunuseven, hasta ve bakıma muhtaç engelli hükümlü ve tutukluların barındırıldığı Menemen R Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yapılan incelemeler sırasındaki tespitleri şöyle sıraladı:

"BİZDEN DAHA İYİ BAKIYORSUNUZ"

Buradan özellikle yatalak olan hükümlü ve tutukluların dışarı çıkmak istemediklerini, ailelerinin bunları kabul etmediğini bize yönetim söyledi. Yani tahliye günü gelmiş, çıkmak istiyor, gönderilmesi gerekiyor, aile kabul etmiyor. ‘Burada kalsın çünkü siz bizden daha iyi bakıyorsunuz’ şeklinde bir talepleri vardı. Yatalak olan bir hastayı tahliyesi geldiğinde kimse almamış. ‘Beni çıkarmayın, burada bana çok iyi bakıyorlar, tahliye edilmek de istemiyorum’ diyen hükümlü de varmış.

275 HÜKÜMLÜYE BAKILIYOR

Komisyonun tespitlerine göre hasta ve bakıma muhtaç engelli hükümlü ve tutukluların barındırıldığı Menemen R Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kendisine bakamayacak durumda olan 275 hükümlü var. Komisyon raporunda bu cezaevinde bakıma ihtiyacı olan 77, yemeği yedirilen 3, tırnaklarını kesemeyecek durumda olan 41, odasını temizleyemeyen 55, engelli aracı yahut engelli sandalyesi kullanan 40, banyo ihtiyacını tek başına gideremeyen 42, altı bezlenen 17 hükümlü ve tutuklu bulunduğu belirtildi.

Çocuklu mahkûm annelere ceza ertelemesi olmayacak Kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin düzenlemeden son dakikada vazgeçildi.

Çocuklar anneleri ile cezaevine girmeyecek AK Parti’nin hazırladığı taslak ile 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı tehir edilecek. İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınmış olunması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde bulunması şartı aranacak.