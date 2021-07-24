Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışan metro aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay sonrası geçici olarak duran metro seferleri normale döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul’dan yapılan yazılı açıklamada, “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür” ifadelerine yer verildi.

YANGININ SEBEBİ ELEKTRİK

Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi.

Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır.

Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.

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