Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen, taşkın ve sel sonrası s-zor günler geçiren Orta ve Doğu Karadeniz illeri için Meteorolojiden yeniden uyarı geldi, MGM'den alınan bilgiye göre, Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış öngörülüyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarak “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor” ifade edildi.

Artvin sele teslim: İlçe merkezi adeta göle döndü Artvin'in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi'nin de taşması ile adeta göle döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize afet bölgesi ilan edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı açılış konuşmasında, Rize'de sel ve heyelan altında kalan bölgelerin afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Rize'de heyelan böyle geldi! Son anda kurtuldular Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelana dair yeni görüntüler ortaya çıktı.