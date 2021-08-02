Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Görüşmede Tunus'taki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, Said'e Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret etti. Said, ülkesinde darbe yapmakla suçlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Tunus'ta Başbakan’a 'İstifa et' dayağı Tunus'ta görevinden azledilen Başbakan Hişam el-Meşişi'nin, 25 Temmuz'daki darbe girişiminden önce istifa etmesi için şiddet uygulandığı iddia edildi.

Tunus, Mısır olmayacak Sokağa yansımasa da ülkede siyasi muharebe ortamının olduğunu söyleyen Abdusselam "Tunus, Mısır olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.