Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, birçok ülkeden yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için yardım talebi geldiğini söyledi. Çavuşoğlu "Bugün ve yarın kritik. Yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Kızıldağ bölgesinde poyraz çok kuvvetli. Şimdiye kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Birçok ülkeden yardım talebi var. Nasıl başkasına yardım elimizi uzatırken böbürlenmiyorsak, başka ülkelerin bize bu konuda yardım etmesinden de incinmeyiz. Bu, gurur meselesi yapılacak bir durum değil. Bu bir afettir, dayanışma önemlidir” diye konuştu.



Erdoğan'dan destek veren ülkelere teşekkür mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesinde destek olan ve yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.



Yunan Bakan Dendias'tan Bakan Çavuşoğlu'na destek telefonu Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Dendias, "ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını" ifade etti.