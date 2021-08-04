Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

VALİDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15.38'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" dedi.

Muğla Datça'da 4,4'lük deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu Korkutan deprem haberi Datça'dan geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika deprem! Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.