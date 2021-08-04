Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtta birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadelede bir hafta geride kaldı.

7 ilde 16 noktada söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 8 günde 33 ilde 167 yangının ise kontrol altına alındığını açıkladı.

ANTALYA

Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti.

Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken, alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Bazı bölümlerde yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde de söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevlerin yol kenarında da etkili olduğunu belirten Özbilgi, "Gündoğmuş-Antalya kara yolunun bir tarafında alevler etkili olmuştu, ulaşımda tedbir almıştık. Bir süre kontrollü geçiş sağladığımız Gündoğmuş-Antalya kara yolu tamamen ulaşıma açıldı. Yolu trafiğe hiç kapatmamıştık" diye konuştu.

Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale bölgede yeniden başladı.

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ile Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 6 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 3 ilçede de hava araçları çalışmalara başladı.

Bölgeye sevk edilen 13 helikopter ve 6 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor.

Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

MENTEŞE'DE BAZI EVLER BOŞALTILDI

Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği Muratlar Mahallesi'ndeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesinde de devam eden orman yangınına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

ALEVLER TERMİK SANTRALE YAKLAŞTI

Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Alevler, gece saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı, Kemerköy Termik Santrali'ne 1 kilometre yaklaştı.

SANTRAL YETKİLİLERİ PATLAMA RİSKİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Santral yetkilileri, bölgede üst düzey tedbirler aldı. Santralin çevresine hendekler kazılarak alevlerin gelmesi önlendi.

Termik santralde patlama riski olmadığını belirten yetkililer, "Bu konudaki endişeler yersiz. Santralle ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil" dedi.

Ancak öğlen saatlerinden itibaren rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle alevler bu kez santrale 500 metre kadar yaklaştı.

Santralin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklmaya göre Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaş, Hava Kuvvetleri'nin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatanda olup olmadığını kontrol etmek üzere havadan keşif faaliyetleri sürüdürlüyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makineleriyle orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı.

Muğla/Milas/TürkevleriMuğla/Milas/Türkevleri

Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü. Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.

KÖYCEĞİZ'DE 3 MAHALLE BOŞALTILDI

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Havadan müdahale edilen yangında, arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

Çandır köyünün karadan ulaşımın olmadığı bölgelerinde ve Boğazköy'de, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Çevre illerden gelen itfaiye araçlarıyla da soğutma çalışması yapılıyor.

Şar Deresi mevkisinde ise bir tırda yangın çıkması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı, ekipler müdahale ediyor.

DENİZLİ

Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınların kontrol altına alındı. Güney ilçesindeki yangın ise sürüyor.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor.

Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

AYDIN

Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine havanın aydınlanmasıyla helikopter ve uçakla da destek veriliyor.

Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerindeki ormanlık alanlarda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, Bozdoğan'daki yangın söndürülürken Karacasu ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde incelemede bulunmuş, yangının ilk incelemelere göre 150 hektarlık alanda zarara neden olduğunu bildirmişti.

ADANA

Adana'nın Feke ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Feke ilçesi Akoluk mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda yer ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

HATAY

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgedeki yangına, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Hatay/DörtyolHatay/Dörtyol

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyor.

Bölgeye, Hatay Valiliğinin talebi üzerine gönderilen 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli 160 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen bir vatandaş da bölgede hazır bekletilen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

8 CAN KAYBI

Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Koca'nın sosyal medyadan yaptığı son açıklamaya göre Antalya'da 704 hasta taburcu edildi, 6 hastanın tedavisi sürüyor. Koca'nın paylaştığı bilgilere göre Muğla'da ise 450 hastanın tedavisi tamamlandı, 10 kişinin iste tedavisi devam ediyor.

Bir yangın haberi de Karabük'ten geldi Tüm ülke orman yangınları ile canla başla mücadele etmeye devam ederken bir üzen haber de Karabük'ten geldi.

Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.