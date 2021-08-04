Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor. Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.
TÜRK PİLOTLARI DA EŞLİK EDECEKLER
Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek. Helikopterler hava karardığında da görev alacak. Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.
Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 4 helikopter daha geliyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’dan bugün 4 yangın söndürme helikopterinin daha geleceğini belirterek, sabah erken saatlerde Gündoğmuş ve Manavgat’ta devam eden yangınları havadan destekleyeceklerini bildirdi.
Erdoğan'dan destek veren ülkelere teşekkür mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesinde destek olan ve yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.
Isparta Havalimanı'ndaki 5 Ukrayna helikopteri müdahaleye hazırlanıyor
Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale etmek için hazırlıklara başladı, Türk pilotları da eşlik edecek.
Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor. Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.
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