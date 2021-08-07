Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

VATANDAŞ DA DESTEK VERDİ

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçi ile müdahale edilirken vatandaşların da yangını kendi yangını imkânları ile söndürmek için çalıştıkları gözlendi.

Hatay'da yangın! Alevler evlere sıçradı Hatay'ın Antalya ilçesimde ormanlık alanda çıkan yangın bazı yerleşim yerlerine sıçradı.

Hatay'da 82 metrelik künefe yaptılar Hatay, Anavatan'a katılışının 82'nci yıldönümü 82 metre uzunluğundaki künefe ile kutladı.