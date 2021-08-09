Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, her zaman zor zamanlarında yanında olan Türkiye'yi orman yangınlarıyla mücadelede yalnız bırakmadı. Büyük bir vefakârlık örneği gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye ekip gönderilmesi yönünde talimat verdi. Bunun üzerine 93 itfaiye aracı, bir helikopter ile 710 kişilik uzman ekip yollandı. Bu ekip, sanki kendi vatanlarıymış gibi alevler ile savaştı. Görevden göreve koşan ekibin 200 kişilik kısmı, “Efeler Diyarı” Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Akçova’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ekip, her sabah ellerinde kazma kürek, sırtında yangın söndürme aparatları ile içtima yaptıktan sonra ateşin üstüne koşuyor. Türkiye’deki halkla diyalog kurmakta hiç sıkıntı yaşamayan 'gardaşlar', bir yandan söndürme çalışmalarına destek verirken bir yandan da iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiriyor.

KUVEYT'TEN DE EKİP GELİYOR

Öte yandan Kuveyt, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askerî uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.

Yangına müdahale ederken yanan ağaç üzerlerine düştü Muğla'da orman yangınlarına müdahale eden 2 görevlinin üzerine yanan ağaç düştü.

Yangından denize kaçarak kurtuldu Yunanistan’da orman yangınları, başkent Atina’ya 150 kilometre mesafedeki Eğriboz Adasında da etkili oldu. Bir ada sakini, yangınlardan kaçmak için kendisini Kochyli sahillerine attı.