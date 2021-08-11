Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde, evladını PKK'dan kurtarmak için direnen babaya kimliği belirsiz kişilerce hain saldırı düzenlendi. Acılı baba Süleyman Aydın’ın oturduğu evin arka kısmı vandallar tarafından ateşe verildi. Yangın eve ulaşmadan söndürülürken, baba Aydın, nöbet yaptığı günden bu yana rahat bırakılmadıklarını belirtti.

MAHALLE SAKİNLERİYLE BİRLİKTE SÖNDÜRDÜLER

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın’ın Sur ilçesi Alipaşa Mahallesinde oturduğu evin arka kısmı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, Aydın ile birlikte yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

"TEK İSTEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ"

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, “Bundan yaklaşık yarım saat önce evimi yakmaya çalıştılar. Biz durumu fark etmeseydik evim tamamen yanacaktı ve büyük bir faciaya neden olacaktı. Ben HDP önünde nöbet tuttuğum günden bu yana bunlar bizi rahat bırakmıyorlar. Biz bu HDP’den tek isteğimiz çocuklarımızdır. Ama maalesef görüyorsunuz vicdansızlar, kalleşler görüyorsunuz komple yaktılar. Allah razı olsun komşularım bana destek verdiler ve ateşi söndürdük. Her hangi bir faciaya neden olmadan kontrol altına aldık. Ben sonuna kadar mücadelemi vereceğim ve HDP’nin önünden kalkmayacağım. Ben HDP’den çocuğumu istiyorum. Benim çocuğumu nasıl dağa götürmüşler ise öylede getirsinler ve sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim” diye konuştu.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Evlat nöbetindeki 3 aile daha çocuklarına kavuştu Diyarbakır'da, evlatlarını PKK'dan kurtarmak üzere HDP il binası önünde eylem yapan 3 aile daha çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Evlat nöbeti sürüyor: HDP’ye ve CHP'ye hakkımızı helal etmiyoruz Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırılarak zorla dağa götürüldüğünü belirten ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Oğlu zorla dağa kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, "HDP ve CHP’ye hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.