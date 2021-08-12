Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da esnaflık yapan Sarper Dağlı, kripto para borsası Binance'a yatırdığı 234 bin lirasının "buharlaştığını" iddia ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şikâyette bulundu. Bu dolandırıcılık suçlamalarına karşı şirketten açıklama geldi. Binance Türkiye İletişim Ekibi, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığını söyledi.

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"KENDİSİNE DEFALARCA ANLATTIK"

Ekibin açıklaması şöyle: Söz konusu kripto varlık transferi işlemi müşterinin kendisi tarafından gerekli güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesi suretiyle yapıldı. Bu süreçte şirketimizin herhangi bir kusuru ya da sorumluluğu yok. Bu husus müşteriye defalarca açıklandı. Ayrıca, kripto varlığın transfer edildiği üçüncü kişinin şirketimizle ya da şirketimizin iş ortaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmuyor. Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamakta. Her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz.

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