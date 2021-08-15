Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın verdiği bilgeye göre, bir ay boyunca ülke genelinde 43 bin 166 kaza gerçekleşti. Kazalarda 34 bin 228 kişi yaralanırken, 297 kişi hayatını kaybetti.

SON 7 AYDA KAZALAR ARTTI

Son dönemlerde artan trafik kazalarıyla beraber ölüm ve yaralanma sayıları da arttı. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 443’ü hayvan çarpması sonucu meydana geldi. Yeni yılın ilk 7 ayında meydana gelen kazalardan 98 bin 935 ise sürücü kusuru sebep oldu. 8 bin 609’u ise yaya kusurundan gerçekleşti. 7 aylık geçen dönemde kazaların 2 bin 682’si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, alkol alıp direksiyon başına geçen bin 150 sürücü ise yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

1 AYDA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan resmi verilere göre, yılın ilk 7 ayında Ankara’da 54, Bursa’da 51, İstanbul’da 51 ve son olarak İzmir’de 58 kişi trafik kazaları yüzünden hayatını kaybetti. Trafik kazalarından dolayı 3 bin 335 yaramalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 4 bin 734 kişi hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise 16 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği Bursa’da, son verilerin dahil olmadığı belirtildi. 7 aylık dönemde, Türkiye genelinde 10 milyon 148 bin 287 sürücü ve yayaya trafik ihlalinden dolayı ceza kesildi. Uygulanan denetimlerde ise 760 bin 809 araç trafikten men edildi.

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