İlk günden bu yana yangın ve selden etkilenen bölgelerdeki duruma dair yetkililerle temas halinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, genel değerlendirme yapmak için afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar, Sadri Şensoy ile ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda Bakan Özer, afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarındaki çalışmalarda gelinen son duruma; hasar tespiti, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Yurdun dört bir yanında olduğu gibi afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima yanında olduklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti: "Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor.
TÜM OKULLARIMIZ YENİ DÖNEME HAZIR
Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın."
GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR
Öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Bakan Özer, afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi, müdahale ekiplerinin kullandığı araçların temin, tamir ve bakım çalışmaları gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev alan tüm öğretmenler ve Bakanlık personeline teşekkür etti.
Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 77'e çıktı AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Ziya Selçuk'tan görevi devralan Özer, Eylül'de okulların açılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" dedi.
Orman yangınlarında son durum Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 10 günde 7'nci orman yangını meydana geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yeni dönemle ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer afet bölgelerindeki okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
İlk günden bu yana yangın ve selden etkilenen bölgelerdeki duruma dair yetkililerle temas halinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, genel değerlendirme yapmak için afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar, Sadri Şensoy ile ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda Bakan Özer, afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarındaki çalışmalarda gelinen son duruma; hasar tespiti, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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