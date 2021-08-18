Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Kâbil’in Taliban’a teslim edilmesinin ardından Afganistan’ın geleceği ve nasıl bir yönetim kurulacağı dünya kamuoyunda tartışılmaya başladı. Afganistan ile uzun yıllardır sıkı askerî ve siyasi ilişkileri bulunan Ankara da süreci yakından takip ediyor. Bu kapsamda, Türkiye-Afganistan arasında bundan sonra nasıl bir ilişki kurulacağı gündeme gelirken, Ankara’nın Afganistan stratejisi de şekilleniyor.

FAALİYETLERİMİZ SÜRECEK

Türkiye öncelikle, Kâbil’deki büyükelçiliğini kapatmayan sayılı ülkeler arasında yer alacak. Büyükelçilik faaliyetlerine devam edecek. Uzun yıllardır Afganistan’da insani yardım faaliyeti yürüten TİKA ve diğer Türk yardım kuruluşları faaliyetlerini sürdürecek. Türkiye bu süreçte Afganistan’ın istikrarı için yapıcı bir rol oynayacak.

DOĞRUDAN GÖRÜŞME

Ayrıca, edinilen bilgiye göre, Taliban’la da çok yönlü temaslar yürütülüyor. Taliban’ın Doha’da bulunan siyasi kanadı ile Katar üzerinden, askerî kanadı ile Pakistan üzerinden görüşülürken, istihbarat örgütü kanalıyla da doğrudan görüşmeler yapılıyor. Ankara’nın bu görüşmelerde Afgan göçünden, Afganistan’ın geleceği, Uluslararası Kâbil Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliği ve işletilmesi ile Türkiye’nin Afganistan’daki pozisyonuna kadar birçok konuyu ele aldığı belirtiliyor.

İRAN İLE GÖÇ SORUNU MASADA

Çok kısa bir sürede Taliban’ın ülke yönetimini yeniden ele geçirmesinin ardından hızlanan düzensiz göç dalgası da Ankara’nın gündeminde. İran üzerinden yaşanan göç dalgasına karşı İran sınırında tedbirleri artıran Ankara, göç konusunda Tahran ile yoğun bir temas hâlinde.

HAVALİMANI GÜVENLİĞİ NETLEŞMEDİ

Türkiye’nin Kâbil Havalimanının güvenliği sağlayıp sağlamayacağı da henüz netlik kazanmadı. Reuters haber ajansının, iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Kâbil Havalimanının güvenliğini üstlenme ile ilgili planı durdurdu. Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, planın ortaya çıkan kaos nedeniyle otomatik olarak iptaline rağmen, Taliban’dan talep geldiği takdirde Ankara’nın havalimanına teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı. Uluslararası haber ajansları tarafından Türkiye’nin Kâbil Havalimanının güvenliği sağlama misyonundan vazgeçtiği yönündeki haberlere yer verilse de Ankara’dan henüz bu konuda resmî bir açıklama gelmedi

İHA ve SİHA'lar da görevde: Sınırda göçmen alarmı Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor. Hâlen 295 kilometrelik sınır hattının çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etabı da başladı. Bölgede SİHA ve İHA’lar da en üst düzeyde kullanılıyor, alınan görüntüler anında güvenlik güçleriyle paylaşılıyor.