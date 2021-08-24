Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentsel dönüşümle beraber başlayan yeni tip korona virüs salgını, üniversitelerin açılması, yabancıların Türkiye’deki konut talebi ile kira fiyatları fahiş rakamlara ulaştı. Artış özellikle İstanbul’da dikkat çekerken, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa’dan açıklama geldi. Aşa, “Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 60'ın üzerinde artışlar olduğunu söyleyen Aşa, "1-2 sene önce 3 bin TL'ye bulduğunuz evi, şu anda 4-5 bin TL'den aşağı bulamıyorsunuz. 3 artı 1 evler zaten uçmuş durumda, 7 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL diye gidiyor. Avrupa Yakası'nda da bu hikaye Avcılar'da başladı" dedi.

“BİN LİRALIK EV 2 BİN 500 TL’YE ÇIKTI”

Aşa, iki bölgede de kentsel dönüşümden dolayı yaklaşık 30-50 bin hanenin bir anda ev aramaya başladığını ve bölgede bunu karşılayacak potansiyel olmadığı için de bu sefer talebin diğer bölgelere kaydığını ve bu yüzden fiyatların oralarda da yükseldiğini belirtti. Avcılar'daki artışa dikkat çeken Aşa şunları kaydetti: "Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar'da 1000 liraklık ev, 2 bin 500 TL'ye çıktı, Suadiye'de, Bostancı'da kiralar 4-5 bin TL'ye çıktı ki bu bahsettiğim fiyatlar 2 artı 1 evler için geçerli. İnsanlar ev bulmak için bu sefer yakın semtlere gitmeye başladı. Bu sefer o semtlerde de kiralar yükseldi. Salgın dolayısıyla memleketine giden bazı aile ve öğrenciler dönüşe başladı. Üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar geliyor, onlar da piyasayı yükseltti. Hepsi üst üste gelince birkaç sebepten dolayı şu anda böyle bir tablo ortaya çıktı."

“BÖLGESEL OLARAK YÜZDE 50-60’A ÇIKTIĞI KESİNDİR”

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, İstanbul'un yanı sıra Türkiye genelinde yaşanan kira artışlarına değinirken de, "Şu anda Türkiye genelinde de hemen hemen İstanbul ile benzer olaylar yaşanıyor. Kira zammında Türkiye ortalaması şu an yüzde 26 olduğuna göre, bölgesel olarak bunun yüzde 50-60'a çıktığı bölgeler olduğu kesin anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

“1,5-2 YILA KADAR TABLO TERSİNE DÖNER”

Artışların kentsel dönüşümle başladığı için kentsel dönüşümün tamamlanması ve yeni inşaat projelerinin gündeme gelmesi ile tablonun tersine döneceğini aktaran Aşa, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir anda ev arayışına giren 50-60 bin hanenin, kentsel dönüşümden dolayı 1,5-2 seneye kadar inşaatları tamamlanmış olacak, onlar kendi evlerine dönecek. Bu sefer boşta evler kalacak, kapasite artışı yaşanacak, yani bu artışlar en fazla 2 yıl devam eder. Bu bir furyaydı. Bundan sonra aynı şekilde kiralarda üst üste yükselme görmeyiz. Yıl sonuna kadar bu artış trendi devam eder ama daha düşük oranlarda devam eder. Yıl sonundan sonra bir duraksama yaşarız, 1,5-2 yıla kadar da tablo tersine döner."

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