Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

‘Terörü kaynağında bul ve yok et’ stratejisi izleyen Türkiye, PKK’nın ‘kalesi’ olarak nitelendirilen Sincar, Kandil ve Mahmur’un ardından dün de İran sınırına yakın bir bölge olan Asos’ta kritik bir operasyona imza attı. TSK ve MİT koordinasyonunda Kuzey Irak’a son zamanların en kapsamlı hava harekâtı gerçekleştirildi. Türkiye sınırından 200 kilometre derinlikte, Süleymaniye’nin kuzeyinde, PKK’nın kendini ‘güvende hissettiği’ Asos bölgesinde PKK’lı teröristlere ait 28 hedef imha edildi. Harekâtta, insansız hava araçları ile önceden tespit edilen, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâhlar ve mağaralardan oluşan birçok hedef yok edildi. Operasyona Türkiye’nin farklı şehirlerinden 20’den fazla uçak katıldı.

STRATEJİK BİR BÖLGE

Birçok açıdan önem taşıyan operasyonun detaylarını bölgede uzun yıllar görev yapan Emekli Kurmay Albay Mithat Işık’a sorduk. Asos’un stratejik önemine dikkat çeken Işık “Asos, Süleymaniye’nin kuzeydoğusunda bulunan İran sınırına yakın ve dağlık bir bölge. PKK ve PKK’ın İran kolu PJAK’ın ikmal ve lojistiği kolayca sağladığı bir yer” dedi.

‘BUL VE YOK ET’ KONSEPTİ

Hakurk, Metina, Gara, Zap bölgelerinde yapılan etkili operasyonlardan sonra PKK terör örgütünün unsurlarının daha çok İran sınırına yakın bulunan dağlık bölgelere yerleştiğini söyleyen Işık “PKK kendini buralarda güvende hissediyor ancak TSK’nın ‘teröristi kaynağında bul ve yok et’ konseptiyle, örgütün bu stratejisinin de çökmüş olduğunu görüyoruz. Özellikle o bölgedeki insana dayalı istihbarat ile nokta operasyonu sayısını artırdı. Ayrıca, İHA ve SİHA’lar sayesinde hedefleri tespit edip anlık tepki veriliyor. Süleymaniye bölgesinde yapılan en kapsamlı hava harekâtı diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Operasyonun hem PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerine hem de teröre destek veren ülkelere mesaj niteliği taşıdığını vurgulayan Mithat Işık, Türkiye’nin ‘Terör neredeyse bulup yok ederiz’ mesajı verdiğinin altını çizdi.

SESSİZCE YAKLAŞIYORLAR

İHA ve SİHA’ların nokta operasyonlarda oynadığı role de değinen Işık “İHA ve SİHA’lar hedefe daha sessiz yaklaşıyor. İstihbarat gelince İHA ve SİHA’lar hemen o bölgeye yönlendiriliyor ve koordinatlar verilmek suretiyle kısa bir süre içerisinde hedefe ateş etmesi sağlanıyor. Teknolojinin gelişmesi, terörle mücadelede başarının en büyük faktörlerden biri” diye konuştu.

KARARLILIKLA SÜRECEK

Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Asos’ta icra edilen hava harekâtında büyük oranda yerli ve millî mühimmat kullanıldığı aktarıldı. Açıklamada “Hava harekâtında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edilecektir” denildi.

Kuzey Irak'ta 28 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 200 kilometre derinlikte yer alan bölgedeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatına 20'den fazla uçak katıldı, teröristlerin kullandığı 28 hedef imha edildi.