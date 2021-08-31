Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Korkutan deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi. Deprem anında binalar sallanırken vatandaşlar kendini dışarı attı. Bazı vatandaşlar depreme namazda yakalanırken, bazıları ise bankada işlem yaptırdığı sırada depreme yakalandı.

Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde herhangi bir yıkım ya da olumsuz ihbar olmadığı bildirildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMAMIŞTIR"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

KÜTAHYA VALİSİ: YIKINTI VEYA ZARAR MEVCUT DEĞİL

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilk belirlemelere göre ilçede depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zararın meydana gelmediğini söyledi.

Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Malatya’da korkutan deprem Son dakika haberine göre, Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.