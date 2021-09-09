Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaismailoğlu “O, ulaştırmanın ‘U’su. İsteyen ‘underground’ anlasın ister ‘U-Bahn’ anlasın ister ‘ulaştırma’ anlasın ama biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini ‘U’ yapıyoruz” cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı metrolara karışmadıklarını belirten Karaismailoğlu, yabancılar geldiklerinde “M” ve “U” harfleri dolayısıyla kafa karışıklığı yaşayıp yaşamayacaklarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: Niye karışsın ki? Altında ‘metro’ yazıyor zaten. Biz işin kendisine odaklanalım. İstanbul’da çok büyük işlerimiz var, 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 7 tane büyük metro işi 103 kilometre, bunun Türk lirası olarak karşılığı 60 milyar liradır ama karşı taraf hiçbir iş yapmadı. Sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular. İstanbul dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Bunları herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin de emek hırsızlığı yapmaması lazım.

Karaismailoğlu, Bakanlığın yaptığı metro istasyonlarına konulan logoların yeni olmadığına da dikkati çekerek “Orada yaptıklarımıza takılsınlar” dedi.

Havalimanı metrosunda test sürüşleri Kasım ayında başlıyor Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında Kasım ayında ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" dedi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun yüzde 60'ı tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.