Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti. Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

BÖYLE DUYURMUŞTU

Önceki gün kameraların karşısına geçen ve "Bir haftalık yüz yüze eğitimde okullarda salgın nasıl seyretti? Kaç öğrenci veya öğretmende vaka tespit edildi?" sorusunu cevaplayan Koca, "Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Pazartesiden itibaren illerimizde, bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz." dedi.

Bakan Koca, taramanın nasıl olacağına ilişkin soru üzerine, "Rastgele taramayı yapıp bu anlamda belirtisi olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız pazartesiden itibaren." karşılığını verdi.

Bakan Koca'dan üçüncü doz çağrısı Bakan Koca, ikinci doz aşı üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyulduğunu hatırlatarak, 6 milyon vatandaşın sırasının geldiğini söyleyip vakit kaybetmeden yapılması çağrısında bulundu.

Bakan Koca: TURKOVAC acil kullanım onayında Sağlık Bakanı Koca, üretimine başlanılan TURKOVAC aşısının bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştığını ve onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçileceğini duyurdu.