Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim." dedi.

KAYITLAR 17-24 EYLÜL ARASINDA

Kayıtların ise 11-22 Eylül arasında yapılacağını belirten Aygün, "DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları 17-24 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak."

2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Aygün 2021-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2021-DGS sonuçları açıklandı ÖSYM, 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

DGS kitapçığının görüntülerini yayınlayan adaya gözaltı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021-DGS hakkında yapılan açıklamada, "Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığı görülmüştür. Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır" denildi.