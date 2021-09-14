Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesi’nde D. C. ve H. M. isimli şahısların Konya’da temin ettikleri tabancaları Manavgat’a getirerek satışını yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat JASAT ve Manavgat Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

"ÇOCUĞUMU EVERECEKTİM"

Silahların teslimatının yapılacağı parkın çevresinde önlem alan ekipler D.C. isimli kadını ve elindeki çantada bulunan 20 adet 9 minimetre tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ile birlikte ele geçirdi. D.C.’nin aynı mahallede bulunan evinde arama yapan ekipler evin balkonunda saklanan bir kişi gördü. Saklanan kişinin H.M. olduğu belirlenirken H.M. ve D.C.’nin 3 bin lira karşılığında Konya’dan bir şeyler getirme karşılığında tutulduğu öğrenildi. H.M. ve D.C. parasını alamadığı için silahların teslimatını beklettiklerini söyledi. Gözaltına alınan D.C, “Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirebilmek için bu işi kabul ettim. Silahları parka gelen kişiye teslim edip paramı alacaktım ama gelen kişi jandarmaları görünce durmayıp kaçtı” açıklaması şaşırttı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şoförü Şahin Körpe, bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalandı.