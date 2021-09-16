Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesinde E.A. isimli şahıs internet üzerinde bir sitede gördüğü aracı satın almak için İstanbul’a gitti. E. A. araç satıcılarına 140 bin TL’ye ödeme yaptı. Araç satıcıları aracın bir miktar borcu olduğunu söyleyerek aracın devrini vermeyerek E. A.’ya vekalet verdi. Vekalet alan E.A., aracı bir tıra yükleyerek Antalya’ya getirdi. Şehir merkezinde bir kafede oturan E.A., bir süre sonra aracının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

KİRALIK ARACA SAHTE PLAKA TAKTILAR

E. A.’nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada E.A.’ya satılan aracın kiralanan aynı marka aracın sahte plakasını takarak satıldığını ve hazırlanan vekâletnamenin tamamen sahte olarak düzenlendiği, aracı kendilerinde bulunan yedek anahtarlarla çaldıkları sonrasında gerçek plakaları taktıkları tespit edildi. Ç.Ö., S.P. ve B.H. isimli 3 şüpheli, Serik'te olayda kullanılan araç ve sahte plakalarla birlikte yakalandığı bildirildi. Şüpheli şahısların benzer suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edilerek gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

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