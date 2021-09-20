Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Rusya'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 8 kişi öldü 6 kişi yaralandı Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.