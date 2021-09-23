Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat AYDOĞMUŞ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz” açıklamasının ardından başlayan ‘muhataplık’ polemiğini değerlendirdi. Gazetemize konuşan Ağıralioğlu “PKK, bir terör örgütüdür. PKK’yı terör örgütü olarak görmek, hukuken de vicdanen de millete mensubiyetin de bir gereğidir. 83 milyon, bir aile olarak yaşayacaksak, PKK’nın bize yaşattığı acılardan aynı yerde, aynı şeyi hissetmemiz lazım. PKK’yı biz terör örgütü olarak görüyoruz. PKK’yı bir hak arama örgütü gibi görenler nasıl meşru aktör olacaklar?” dedi.

"EN BÜYÜK SORUNU PKK'DIR"

Kürtlerin en büyük sorununun PKK olduğunu söyleyen Ağıralioğlu “HDP’nin sorumlulukları var. HDP’nin sorumlulukları, kendilerini seçenlerin iradesini Kandil’e, PKK’ya teslim etmemek, kendilerine destek ve oy veren milletimizin meşru taleplerini görmek. PKK’yı, İmralı’yı çözüm olarak göstermek, kendilerine oy verenler dâhil herkese kötülüktür. Dolayısıyla bu problemi çözmeden Türk siyasetinde bunları konuşmak, hiçbir şekilde mümkün olmaz. PKK’dan Kürtlerimizi kurtarmadan, bu problemli dilden, problemli alandan Kürtlerimizi kurtarmadan bu memlekete huzur gelmeyecektir” diye konuştu.

"BİR BÜTÜN GÖRÜYORUZ"

HDP’li Sezai Temelli ile Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını da değerlendiren Ağıralioğlu “Biz HDP’nin açıklamalarını bir bütün olarak bir zemine, makasa oturtuyoruz. Tek şartımız var; sadece HDP değil, Türkiye’de hangi parti teröre, PKK’ya, terör örgütlerine mesafesizse aynı şeyi söylüyoruz. Terörün gölgesinde siyaset gayrimeşrudur. Terörü, çözümde adres göstermek gayrimeşrudur. Terörü muhatap kabul etmek gayrimeşrudur” ifadelerini kullandı.

"BUNU NİYE YAPIYORLAR?"

Ağıralioğlu “HDP’nin yöneticileri, bir lokantaya gitseler ve o lokantada saygısızlık görseler, bir daha o lokantaya uğramıyorlar. Benzin alırken saygısızlık yapılsa bir daha o yerden benzin almıyorlar. Kötü muamele, saygısızlık gördükleri hiçbir yere gitmiyorlar, selam vermiyorlar. Bizi 40 yıldır canevimizden vuran terör örgütüne bizi niye muhatap etmeye çalışıyorlar? Cevap verecekleri şey budur. Saygısızlık gördükleri hiçbir yere gidip muhatap olmuyorlar ama 40 yıldır evlatlarımızı vuran bir cinayet şebekesiyle bizi muhatap etmeye kalkmak gibi bir terbiyesizliği niye yapıyorlar?” dedi.

"TAPULU SEÇMEN DEĞİLLER"

İyi Parti’nin ‘Kürt meselesi’ diye bir meselesi olmadığına vurgu yapan Ağıralioğlu şunları söyledi: İktidarına talip olduğumuz memleketin meseleleri var. Bu meseleleri çözeceğiz ama İyi Parti’nin bir ‘Kürt meselesi’ yok. ‘Kürt meselesi’ diye bir meselenin varlığından bahsetmeyi, Kürtlerimize hakaret sayıyoruz. Biz Kürtlerimizi asla mesele gibi görmüyoruz ama Kürtlerimizin de meseleleri var. Onları da çözmeyi, siyasi irademizin sorumluluğu sayıyoruz ama kimse bize ‘Kürt meselesi diye bir mesele var’ dedirtemez. Kürtlerimizi PKK ile muhatap kabul etmeyi, Kürtlerimizin ismini PKK ile anmayı, Kürtlerimize hakaret sayarız. HDP’nin problemli dilinde, HDP’nin Kürtlerin meşru temsilcisi görünmesini sağlamak veyahut onu öyle zannetmenin de Kürtlerimize haksızlık olduğuna inanıyorum. Seçmenin ‘kadrolu seçmen’ sayılmasını da hakaret sayarız. Biz teröre karşıyız, PKK’ya karşıyız, terör örgütüne karşıyız, terörle hak aramaya karşıyız. Silahla ve şiddetle mücadele aramayı gayrimeşru görüyoruz, bunu meşru görenleri de gayrimeşru görüyoruz.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi: PKK'yı muhatap almak demektir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" sözleriyle tepki gösterdi.

Terörün merkezinde PKK’yı lanetlediler Suriye’nin kuzey ve doğusunda PKK tarafından işgal edilen bölgelerde hâlen 4 bini aşkın çocuktan haber alınamıyor. Eşleri ve çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan onlarca kadın, PKK’nın Suriye’deki merkez üssü Kamışlı’da önce yürüdü ardından BM Ofisi önünde eylem yaptı.

PKK kan kaybetmeye devam ediyor İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.