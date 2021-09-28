Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri Kadıköy Boğa Altıyol mevkiinde denetlemeler gerçekleşti. Kısa mesafede yolcu turist seçmeleri ve taksimetre açmama gibi konularla ilgili taksicilere yapılan denetimde evrak ve belgelerinde eksik olan taksi sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

TİCARİ TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sivil trafik polislerince ticari taksi sürücülerine ehliyet, ruhsat kontrolü gerçekleştirilirken bir ticari taksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen çalışma ruhsatının süresi dolduğu için trafikten men edildi. Aracı bağlanan ticari taksi sürücüsüne bin 339 TL cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ticari taksi denetimi! İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi. Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.