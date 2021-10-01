Türkiye Gazetesi

İstanbul’un tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açıldı. Galataport İstanbul ilk yolcu gemisini 1 Ekim Cuma günü karşıladı. İlk yolcu gemisi olan SeaDream II Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen 57 yolcusu ile seyahatini tarihi yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul'da tamamlayacak.

2 EKİM’DE BİR SONRAKİ ROTAYA GEÇİYOR

Bir gece Galataport İstanbul'da kalacak olan SeaDream II gemisi 2 Ekim’de 69 yeni yolcusu ile bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak. Kruvaziyer sektöründe seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar “ana liman” olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN

İstanbul ve ülke turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor. Boğazın kenarında 1,2 kilometre sahil şeridi ile 1,7 milyar dolarlık yatırımı ile Galataport İstanbul dünyanın en önemli projeleri arasında yer alıyor. Engelli dostu olan yapıda düşük katlar ve bölgenin tarihi dokusuna uygun bir mimariye sahip.

KRUVAZİYER SEKÖTRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “Galataport İstanbul olarak ilk yolcu gemimizi karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Pandeminin yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Galataport İstanbul'a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz. Kruvaziyer sektörünün bir şehre ekonomik ve sosyal katkısı çok önemli” dedi.

KRUVAZİYER NEDİR?

Kruvaziyer, deniz kum güneşe bağlı turizm yerine alternatif bir turizm anlayışı sunar. Kruvaziyer turizm ile 4-5 yıldızlı yüzen otele benzeyen gemilerde yolcular restoran hizmeti, eğlence, alışveriş, dinlenme, spor hizmetlerinden faydalanılır. Kruvaziyer gemiler konaklama ve eğlense seçenekleriyle yüksek hizmet standartlarına sahip yolcu gemileridir.

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası Çanakkale Boğazı Bozcaada açıklarında iki geminin çatıştığı bildirildi.