Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre Akar ile Austin arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Akar ile Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askerî ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.



Lloyd James Austin

Bakan Akar'dan Irak'a operasyon sinyali Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne karşı Irak devleti ile birlikte ortak bir operasyon olabileceğini söyledi. "Ortak merkez kurulması dahil, Irak Savunma Bakanı ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Akar, Türkiye'nin güneyinde herhangi bir risk, tehdit ve tehlike oluşmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Akar'dan ABD'ye 'YPG' tepkisi Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde YPG'ye mühimmat desteği sağladığını belirterek, verilen desteğin sonlandırılması için her seviyede girişimde bulunmaya devam ettiklerini söyledi.