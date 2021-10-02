Türkiye Gazetesi

Tedavi gördüğü hastanede dün 86 yaşında hayatını kaybedenn Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Törene Asiltürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazı öncesi camide düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran-ı Kerim okudu. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Asiltürk'ün cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün oğlu Murat Asiltürk ve yeğeni Celal Asiltürk, mezarlığa gelenlerin taziyelerini kabul etti.

"BU MİLLETE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrasında yaptığı konuşmada, Asiltürk'e son görevlerini yaptıklarını söyledi.

Gençlik yıllarından itibaren Asiltürk ile tanışıklıklarının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz, tabii bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Rabbim inşallah sevgili Habibi'nin 'Liva'ül Hamd' ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin ve bu yolculukta da bizleri yalnız komasın, ayrı komasın.

İnşallah bu koronavirüsten tüm insanlığı Rabbim muhafaza eylesin ve hep birlikte inşallah dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Az önce tezkiyenizde zaten gayet güzel bir tezkiyede de bulundunuz. Haklarımızı helal ettik ve inşallah cennetiyle, cemaliyle de bizleri müşerref kılsın. Tüm ailesine ve tüm camiaya başsağlığı diliyoruz."

Erdoğan, konuşmasının ardından Asiltürk'ün tabutuna omuz vererek cenaze nakil aracına kadar taşınmasına eşlik etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Son dakika: Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti Son dakika: 13 Eylül'de zatürre sebebi ile hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için bir taziye mesajı yayınladı.