Türkiye Gazetesi

PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın CHP’nin HDP’ye muhtaç olduğunu belirterek, ittifakın devam etmesi gerektiğine işaret etmesi, Millet İttifakı içerisinde gerginliğe yol açarken, CHP’nin Kandil’den gelen bu açıklamaya herhangi bir tepki göstermemesi kamuoyunda da tepkiyle karşılandı. CHP yönetiminin bu sessizliği, vatandaş nezdinde “CHP bu açıklamayı onaylıyor mu?” sorularına yol açtı.

Geçtiğimiz aylarda PKK elebaşlarından Mustafa Karasu “CHP’sinden Saadet Partisi’ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu, HDP’nin direnişiyle oldu” açıklamasını yapmıştı. Bu sözlere CHP’den herhangi bir tepki gelmemişti.

KARAYILAN "CHP İLE HEMFİKİRİZ" DEMİŞTİ

Yine, PKK elebaşı Murat Karayılan da geçen yıl İsrail basınına verdiği röportajda CHP ile hemfikir olduklarını söylemişti. Karayılan “CHP, Kürt meselesine gelince AK Parti’yle aynı fikirde ama biz AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka karşı çıktıkları için başka konularda da CHP ile hemfikiriz” demişti. CHP ile PKK’nın ‘hemfikir olduğu’ yönündeki bu sözler herkes tarafından eleştirilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kurmayları yine tepki göstermemişti.

Benzer şekilde, 2018’de bir başka PKK elebaşı Cemil Bayık da 24 Haziran seçimleri öncesi CHP’ye çağrıda bulunarak “HDP’yi baraj altında bırakmayın” diye seslenmişti. PKK’nın CHP’yi yönlendirmeye yönelik bu açıklamasına da o dönemde parti yönetiminden bir tepki sesi yükselmemişti.

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