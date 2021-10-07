Türkiye'nin terör ile mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), dün Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.