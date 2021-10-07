Türkiye'nin terör ile mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), dün Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Son dakika: MİT Metina'da 2 teröristi etkisiz hale getirdi
07.10.2021 - 10:25 | Son Güncelleme: 07.10.2021 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina'ya gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
Etiketler : mit,metina,terörist,
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