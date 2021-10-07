Türkiye Gazetesi



ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduklarını açıkladı.



ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapıla başvuru duyurusu sonrasında ise Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Covid ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients, FDA’nın ay sonunda 5 ila 11 yaş arası çocuklar için acil kullanım izni başvurusunu inceleneceğini söyledi.







Japonya’da Pfizer aşı tüplerinde yabancı madde tespit edildi Japonya’nın Kanagawa ve Osaka eyaletlerindeki üç şehirde kullanıma hazır Pfizer-BioNTech aşılarının tüplerinde yabancı madde tespit edildiği bildirildi.

Pfizer'dan üçüncü doz aşı açıklaması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozu için ABD’de onay başvurusuna hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının Kovid-19’a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı.