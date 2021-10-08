Türkiye Gazetesi

Marmaris ilçesi açıklarında sürat teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen sürat teknesi içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

CAN SALI İÇİNDE DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Aynı gün yine Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Geri itilen 26 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği 67 göçmeni Türk karasularına itti Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından 3 can salı içerisinde ölüme terk edilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.