Türkiye Gazetesi

AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, önceki gün Siirt’te güvenlik toplantısı yaptıklarını belirterek “Siirt’te 40 yıla yakın bir süredir ilk kez bir terörist bile kalmadı” ifadelerini kullandı.

"SİZ FETÖ'YÜ AFFIN PEŞİNDESİNİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in, KHK’lılar üzerinden ağızlarındaki baklayı çıkarmadan Türkiye’ye bir mesaj vermeye çalıştıklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

Bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışanlara elbette fırsat vermeyiz. Kılıçdaroğlu, Akşener sizin derdiniz KHK’lılar değil, onlara af peşinde koşmak değil, aklınızdaki, ağzınızdaki baklayı çıkartın. Siz FETÖ’yü affın peşindesiniz. Biz bunu biliyoruz. Ama bu millet buna fırsat verir mi? Bu teşkilat buna fırsat verir mi? Bu ülke buna fırsat vermez.

Bakan Soylu, “2023 hayalleri kuranlara söylüyoruz. Biz 2018’de nasıl zillet ittifakını mağlup etmişsek 2023’te çok daha büyük, açık arayla zillet ittifakını mağlup edeceğiz” dedi.

"MİLLETİMİZ VE ŞEHİTLERİMİZ YAKANIZI BIRAKMAZ"

“Zillet ittifakı PKK’ya kapı aralamaya çalışıyor” diyen Soylu, şunları söyledi:

Elimizde PKK terör örgütünün HDP’ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK’ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Yukarıdan aşağı yazmışlar talimat metnini. Kılıçdaroğlu, Akşener, siz belki kendi koltuğunuz uğruna bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama milletimiz ve şehitlerimiz sizin yakanızı bırakmaz.

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CHP, sandık uğruna HDP’ye taviz veriyor Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, Kandil’in siyasi uzantısı HDP’nin skandal taleplerine oy uğruna suskun kalıyor. CHP liderinin, ittifak zarar görmesin diye HDP’nin taleplerine dair konuşmayı yasakladığı öne sürüldü.

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