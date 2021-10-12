Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş ve Eyüpsultan'da vale hizmeti veren mekânlara yönelik denetim yaptı. Beşiktaş'taki lüks bir mekânın sigortasız vale çalıştırdığı ortaya çıktı. Ayrıca valenin yerinde olmadığı tespit edildi. Mekâna bu sebeple ceza kesildi. İş yerinin önüne otomobil park eden iki sürücüye de trafikte yoğunluk oluşturdukları gerekçesiyle 288'er TL ceza yazıldı.

Beşiktaş'ta valeler silahla çatıştı, 2 yaralı var İstanbul Beşiktaş'ta, farklı restoranlarda çalışan valeler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Vale olmak için yeterlilik belgesi şart Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), vale görevlileri için mesleki yeterlilik sınavlarını başlattı.

Taksim’de valelerle sokakta kalan gencin kavgası Taksim’de bir otelin vale görevlileri ile sokakta kalan bir genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Araya giren trafik polisleri kavgayı ayırırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.