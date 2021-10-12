Türkiye Gazetesi

2017 yılında masum sivilleri katletmek üzerine planlanmış olan İzmir Adliyesi saldırısı, kahraman polis memuru Fethi Sekin'in kanının son damlasına kadar teröristlerle çatışmasıyla bozulmuştu. Sekin'in şehit edildiği saldırının tedarikçisi olduğu öğrenilen PKK'lı terörist kıskıvrak yakalandı.

OPERASYONLA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eylem sonrasında ölü ele geçirilen 2 teröristin bulunduğu bölge ve üst aramasında ele geçirilen el bombaları, TNT bomba malzemeleri ve kalaşnikof marka tüfek fişeklerini Mardin'e getirerek olayın faillerine teslim eden zanlıya operasyon düzenlendi.

İzmir Adliyesi saldırısının tedarikçisi Dellil Azzo kod adlo Delil Hıso.

MARDİN'DEKİ 3 BOMBALI SALDIRIDA DA PARMAĞI VAR

Suriye uyruklu terör örgütü mensubu "Delil Azzo" kod adlı Delil Hıso 4 Ekim'de gözaltına alındı. İzmir'de gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheli, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015'te güvenlik güçlerine yönelik 3 bombalı eylem ile zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırıya iştirak ettiği saptandı.

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.

Şehit Fethi Sekin'in eşi "yardım" iddialarını yalanladı: Bütün ihtiyaçlarımızı devlet karşılıyor Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan yardım haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin: Babam beni Galatasaray'da görmek isterdi Şehit kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray'da forma giymeyi istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin'i andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle yâd ettiğini bildirdi.

Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.