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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Merkez Bankası'nda görev değişimi
14.10.2021 - 00:09 | Son Güncelleme: 14.10.2021 - 00:15
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.
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Etiketler : merkez bankası,haberler,
806517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/806517.aspx
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