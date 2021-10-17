Türkiye Gazetesi

İngiltere, koronavirüs salgının da etkisiyle tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunu yaşıyor. Tedarik sorunu nedeniyle bazı süpermarketlerde raflar boş kalırken benzin istasyonlarından uzun kuyruklar meydana geldi. Ordunun dahi eklendiği tedarik sorunu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de yaşanmaya başladı. İngiltere ve AB ülkelerinde yaşanan nakliye sıkıntısı Türkiye’deki lojistik firmalarının dikkatinden kaçmadı. Türkiye ve Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kaplan, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan tır şoförü eksikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ŞOFÖR İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK DURUMDAYIZ"

Türkiye'nin İngiltere ve AB ülkelerinde ortaya çıkan şoför ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten Kaplan, "Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var." dedi. İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını belirten Kaplan, konuya ilişkin şunları kaydetti: "Litvanya'daki bir şirket tarafından geçtiğimiz günlerde bize bir teklif geldi. Bizden 300 tane şoför talep ediyorlar. Biz şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız.

"MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN BİZ GARANTİSİ OLACAĞIZ"

İngiltere’den talep geldiğini söyleyen Kaplan, “İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere'ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız. Bu garanti kapsamında zaten imzalar atıldığı zaman resmi olarak sıkıntıyı halletmiş olacağız. Yani bir şoför İngiltere’ye gidip de mağdur olmasın, sahipsiz olmasın."

"TÜRKİYE'DEN CİDDİ BİR TALEP VAR"

Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye'den ciddi bir talep var. Gençlere tır şoförü olmayı tavsiye ediyorum. Gerekli ehliyeti alıp tır şoförü olsunlar. Yetişmiş insan gücü sağlayacağız. Hatası olan şoföre zaten belge vermeyeceğiz. Profesyonel yetiştireceğiz. Bir Avrupa'ya nasıl gidiliyor onu da videolarda göstereceğiz."

Lojistikte boş araç kalmayacak Pandemi, tedarik zincirinde aksamalara neden olunca lojistik fiyatları arttı. Konteyner başına şirketlere yüklenen maliyetler geçen yıldan bu yana 4 kata kadar arttı.