Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı açıklamada bakıma ihtiyacı olan engellilerin ve aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu açıkladı. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi kişi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını söyleyen Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini aktardı.

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN KURULUŞLARDA BAKIM HİZMETİ SUNULACAK

Kendi başına yaşamlarını sürdüremeyen ve ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlar için kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını söyleyen Yanık, "Ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

ENGELLİ VATANDAŞLARA 963 MİLYON YARDIM YAPILDI

Engelli vatandaşın yakını, bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını bildiren Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin lira Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

Bakan Yanık açıkladı: e-Devlet'te yeni hizmet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün itibari ile sosyal yardım başvurularının e-devletten alınmaya başlanacağını duyurdu.