Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.
"KIRŞEHİR MAVİ KATEGORİDE"
"Kırşehir’de ikinci doz aşı oranı yüzde 75’in üzerine çıktı. Kırşehir, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır”
Bakan Koca'dan önemli uyarı: Ciddi artış var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Belirtileri Covid-19’a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var” dedi.
Çankırı da mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.