Türkiye Gazetesi

Balıkesir Edremit ilçesinde Dereli mevkiindeki ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarın üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

3 HELİKOPTERLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'daki yangında 15 koyun telef oldu Antalya Manavgat'ta bir ağılda meydana gelen yangında 15 koyun telef oldu.