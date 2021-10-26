Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada küçük esnaf, çiftçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemeleri var. Yasal düzenlemeye göre 850 bin civarı küçük esnaf, gelir vergisi ödeyemeyecek. Yasaya göre çiftçi ödemeleri de gelir vergisi dışında tutulacak.

FENOMENLERE 640 BİN LİRA SINIRI

Resmi Gazete’de yayınlanan yasayla sosyal medya fenomenleri ve mobil cihaz geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemeleri de gerçekleşti. Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.

Nakliyecilerden 'vergi kaldırılsın' çağrısı Döviz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş son iki ayda taşıma maliyetlerini yüzde 30-40 artırırken, yeni zamlara karşı nakliyeci ve esnaf temsilcileri destek önerisinde bulundu. Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı Yusuf Dağcı “ÖTV, KDV ve sektörel teşvik verilmesini istiyoruz. Böylece fiyatlar düşer, enflasyon azalır” derken, TESK Başkanı Bendevi Palandöken vergi indiriminin yanı sıra köprülerden ücretsiz geçiş talep etti.