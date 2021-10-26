Türkiye Gazetesi

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu eş açısıyla sarsıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Eroğlu hayatını kaybetti. Eroğlu'na taziye telefonu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı diledi.

Musa Eroğlu-Fatma Eroğlu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Eroğlu, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü özel hastanede vefat etti. Fatma Eroğlu, Mersin'in Mut ilçesinde Mut Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Yazıalanı Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti.