Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 çalışmaları kapsamında Manisa'da gönüllülere uygulanmaya başlandı.
TURKOVAC, Faz-3 çalışmaları kapsamında Manisa'da gönüllülere uygulanmaya başlandı.
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen aşı, Manisa Şehir Hastanesinde gerekli şartları taşıyan 6 gönüllüye uygulandı.
Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllüleri bekliyor Yerli aşı Turkovac, Acil Kullanım Onayı öncesi son gönüllüleri bekliyor. Aşının Faz-3 A rapel doz çalışması hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, “An itibariyle gönüllü sayımız 550’ye yaklaştı bunun artmasını bekliyoruz" dedi.
400'ün üstünde gönüllüye TURKOVAC hatırlatma dozu TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü sayısı 400'ü aştığı bildirildi.
Yerli aşı TURKOVAC Manisa'da gönüllülere uygulanmaya başlandı
Yerli aşı TURKOVAC'ın çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yerli aşı, Faz-3 çalışmaları kapsamında Manisa'da gönüllülere uygulanmaya başlandı.
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 çalışmaları kapsamında Manisa'da gönüllülere uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA
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