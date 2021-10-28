Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
22 GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yunan Sahil Güvenliği 31 göçmeni Türk karasularına itti Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Lastik botlardaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botlarda yakalanan 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.