Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
"Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu Kuzey Irak’ta mayına basması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın (29), şehadet haberi Samsun’un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.