Türkiye Gazetesi

İsrail Büyükelçiliğine ait resmi Instagram hesabından Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü F-35 pazarlığı ile ilgili küstah bir paylaşım yapıldı. İronik haberleriyle bilinen 'Zaytung' sitesinin paylaşımı alıntılayan elçilik tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın altında ise Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-35 görüşmeleri ti'ye alınarak, “F-35 pazarlığında sona gelindi: Dışişleri Bakanlığı uçakların yerine 1.4 milyar USD değerinde iPhoen13 Pro ve AirPods için bastırıyor!”denildi.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Yaklaşık 1 saat boyunca yayında olan paylaşım, tepkiler üzerine silindi. Paylaşımın silinmesinden sonra büyükelçiğin hesabından herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya kullanıcıları İsrail Büyükelçiliği’nin özür veya düzeltme paylaşımı yapmamasına tepki gösterdi.

SİBER SALDIRIYA UĞRAMIŞ

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üzülerek bildiririz ki 02 Kasım'da 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."