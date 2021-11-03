Türkiye Gazetesi

Van İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarından 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlıların sorgusu sürüyor.

PKK’nın elebaşı Duran Kalkan’dan Avrupa itirafı PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, Avrupa'nın PKK'yı Türkiye ile sürekli çatışmaya ittiğini iddia etti. PKK'lı Kalkan'ın açıklamaları Avrupa'nın terör örgütlerine açıktan desteğini gözler önüne serdi.

PKK eriyor! 4 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Son olarak 4 kişi daha örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.